Salernitana, Ferrari: "Regolarità della B in dubbio, tifosi stateci vicino!" Il capitano a Rai Sport: "Giocare dopo oltre un mese dallo stop del campionato è dura"

Gian Marco Ferrari ha parlato ai microfoni di Rai Sport, commentando l’attesa della Salernitana per il playout con la Sampdoria. Un percorso lungo quasi un mese, con la Bersagliera passata prima dalla certezza di giocarsi la propria chance di permanenza in B con il Frosinone per poi fare i conti con il terremoto sportivo sul caso Brescia, con l’ufficialità della Lega arrivata oggi della doppia sfida con la Sampdoria: “La regolarità del campionato non è stata rispettata – la stoccata di Ferrari -. Dobbiamo andarci a giocare le due partite più importanti oltre un mese dopo la fine del campionato con una condizione psicofisica diversa. Playout? L’avversario non è importante, ora dobbiamo preparare al meglio le due sfide, cercare di trovare i risultati che ci permetterebbero di portare a casa una salvezza che meritiamo”.

Il capitano granata lancia l’ennesimo messaggio alla tifoseria, sottolineando l’importanza della vicinanza della piazza alla squadra: “Spero possano cambiare idea perché averli al nostro fianco sarebbe fondamentale. Comunque, anche in caso della loro assenza, noi daremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”.