Sampdoria-Salernitana, l'ex Coda: "Playout nuova chance, vogliamo la salvezza" L'attaccante: "Annata incredibile ma ora vogliamo giocarci questa possibilità"

Un assist inatteso. La Sampdoria stringe forte il playout di serie B con la Salernitana, arrivato a sorpresa dopo aver sentito per qualche giorno le fiamme della serie C. Il terremoto Brescia ha clamorosamente rivoluzionato la classifica cadetta, permettendo ai liguri di giocarsi tutto negli ultimi 180' con la Salernitana. Serve esperienza, gol pesanti: identikit che porta a Massimo Coda, bomber all-time della serie B al pari di Schowch. L'attaccante ha parlato a "Cronache di spogliatoio": "Ho sempre detto che quest’anno sembriamo tutti dei brocchi, non siamo questi. Ci sono tanti giocatori che hanno vinto campionati, hanno reso tutti al di sotto delle aspettative.

"E’ stata un’annata che ci ha risucchiato, è mancata fiducia nei singoli, e si è creato scompiglio, è successo tante volte e a tante squadre negli ultimi anni, ci è pesato tutto. Giornata dopo giornata non siamo più riusciti a staccarci, una cosa è vincere per andare su e un’altra per non scendere giù. Abbiamo finito con due pari e una vittoria, però era troppo tardi".

Playout? Da quando è arrivata la notizia ci siamo messi con la testa giusta, il mister ci fa i complimenti per come ci stiamo allenando, per lo spirito che ci mettiamo. Il duro lavoro ha contraddistinto queste settimane, questo mese abbiamo spinto al massimo. E’ stata come una preparazione. Un inizio molto pesante, difficile, situazione anomala che però noi dobbiamo vedere in modo positivo, è un’ulteriore chance per salvarsi, ci siamo allenati forte anche se non è facile e siamo pronti per scendere in campo".