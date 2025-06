Sampdoria-Salernitana, online biglietti fake: c'è la mano... dei genoani Da Ferrero a Gravina, passando per Milito e Olly, lo sfottò dei tifosi rossoblu

Uno sfottò diventato virale. La corsa al biglietto per Sampdoria-Salernitana si aggiunge di un capitolo che strappa un sorriso. Negli oltre 15mila tagliandi staccati per la sfida di domenica a Marassi, non sono passati inosservati alcuni nome che sono stati subito pubblicati sui social. Da “Max Ferrero”, a "Gabriele Gravina", passando per “Parte Lesa”, “Olly Balorda Nostalgia”, "Diego Milito": la matrice dell’iniziativa è legata ai tifosi del Genoa, con lo scopo di lasciare il Ferraris mezzo vuoto.

La Sampdoria, informata sui fatti, sta provvedendo in questi minuti ad annullare i biglietti venduti con le identità false, fatto che sarebbe anche passibile di denuncia penale. Appena verranno cancellati, dovrebbero essere rimessi in circolazione per i tifosi sampdoriani che, per davvero, intendono recarsi al Ferraris.