"Lottiamo fino alla fine", Iervolino carica in call la Salernitana Il patron parla alla squadra nel ritiro di Novarello e promette la sua vicinanza domenica

Il ritiro di Novarello con gli occhi proiettati sul campo ma anche con le orecchie su quello che sarà la decisione del Tfn sull’istanza cautelare presentata dal club per sospendere i playout. La Salernitana ha il suo focus sulla doppia sfida playout. Ieri ha lasciato la Campania per cercare la giusta concentrazione, per alzare il ritmo, cercare di ovattarsi e preparare al meglio i primi 90’ di una doppia sfida che si preannuncia rovente.

Al lavoro in campo, in programma questa mattina e domani prima dello spostamento a Genova, anche il grande lavoro sulla testa dei calciatori effettuato da Pasquale Marino, dal ds Marco Valentini. Ieri è arrivata anche la lunga call con Danilo Iervolino. Dopo cena, la squadra si è riunita e ha ascoltato le parole del patron. “Lottiamo fino alla fine, meritate questa salvezza”, il succo del discorso del numero uno che ha ancora una volta motivato la squadra, ha fatto sentire la sua vicinanza, promettendo domenica di essere al fianco dello spogliatoio in uno stadio da 30mila persone che deve essere assist e non paura da far tremare le gambe. “Per tutto quello che abbiamo passato, se c’è una squadra che deve salvarsi, quelli siamo noi!”, l’inciso di Iervolino. Alla squadra il compito di prendersi la permanenza in B sul campo.