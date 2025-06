Salernitana, la Figc ascolta i granata: posticipati i diritti di riscatto Novità nei trasferimenti

La Figc ha accolto la richiesta di Sampdoria e Salernitana, impegnate nei playout, di differire le date per esercitare i diritti di riscatto sui calciatori in prestito. Una soluzione che permetterà ai club impegnati negli spareggi retrocessione di programmare al meglio la prossima stagione, ragionando anche sulla categoria che disputeranno.

La nuova finestra sarà dal 22 al 24 giugno, con la Salernitana che potrà dunque programma la rosa che verrà una volta ultimato il playout con il club che conoscerà la categoria di appartenenza. Tra i calciatori che la Salernitana sta valutando di poter riscattare ci sono Lochosvhili e Zuccon: per il primo servirà il via libera della Cremonese, per il secondo ci vorrà uno sconto dall'Atalanta.