Salernitana-Sampdoria, scatta la prevendita: sarà divisa in tre fasce! Prezzi scontati e biglietto simbolico per gli abbonati. Tutte le info

Con una nota ufficiale, l’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle 10:00 di lunedì 16 giugno saranno in vendita i biglietti per assistere a Salernitana-Sampdoria, gara di ritorno dei playout in programma allo stadio Arechi venerdì 20 giugno alle 20:30. La prevendita si articolerà in tre fasi.

I tagliandi saranno in vendita online a questo link o presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale. Giorni e orari di eventuale apertura del botteghino 1 dello stadio Arechi saranno resi noti con successiva comunicazione. La vendita nei settori destinati alla tifoseria locale è vietata ai residenti in Liguria. Si ricorda che gli abbonamenti per la stagione 2024/25 non rappresenteranno titoli d’ingresso validi per l’occasione.

FASE 1

Dalle 10:00 di lunedì 16 giugno 2025 alle 13:00 di martedì 17 giugno sarà consentita la vendita libera a tariffa intera per tutti i posti non riservati agli abbonati. Nello stesso lasso di tempo, i sottoscrittori di abbonamento 2024/25 caricato su tessera/fidelity card in corso di validità potranno esercitare il diritto di prelazione sul posto indicato sul proprio abbonamento acquistando il biglietto al simbolico costo di 1 € (0,50 € + 0,50 prev.) più commissioni di servizio. Tale operazione è possibile solo in modalità digitale inserendo come codice di sblocco il numero di fidelity sul quale era caricato l’abbonamento. I posti riservati agli abbonati, dunque, saranno lasciati a loro disposizione per tutto il lasso di tempo della prelazione. Si precisa che la tariffa ridotta “Promo abbonato” è personale, non cedibile a terzi e non utilizzabile in settori diversi da quello in cui è stato sottoscritto l’abbonamento.

Alle 13:00 di martedì 17 giugno, termine ultimo per acquistare il biglietto con tariffa ridotta “Promo abbonato” da parte di coloro che hanno la tessera/fidelity in corso di validità, le vendite saranno momentaneamente sospese.

FASE 2

Dalle 15:00 di martedì 17 giugno fino alle 13:00 di mercoledì 18 giugno, solo per i sottoscrittori di abbonamento 2024/25 caricato su tessera/fidelity card scaduta nel corso della stagione, che potranno acquistare il biglietto al simbolico costo di 1 € (0,50 € + 0,50 prev.) più commissioni di servizio nel settore indicato sul proprio abbonamento. Tale operazione è possibile solo in modalità digitale inserendo come codice di sblocco il numero di fidelity sul quale era caricato l’abbonamento. In questa fase non è prevista la vendita libera a tariffa intera.

Alle 13:00 di mercoledì 18 giugno, termine ultimo per acquistare il biglietto con tariffa ridotta “Promo abbonato” da parte di coloro che hanno la tessera/fidelity scaduta, le vendite saranno momentaneamente sospese.

FASE 3

Dalle 15:00 di mercoledì 18 giugno fino all’inizio della gara, la vendita libera a tariffa intera per gli eventuali posti ancora disponibili.

PREZZI*

Intero Ridotto Promo Abbonato Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 27 + € 3,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 18 + € 2,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev. Tribuna Azzurra € 8 + € 2,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev. Distinti € 6 + € 1,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev. Curva Sud € 4 + € 1,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev.

*escluse ulteriori commissioni di servizio.

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio.

Per questa partita non sono previste tariffe ridotte donne-under 14-over 65, né omaggi under 14/scuole/scuole calcio.

SETTORE OSPITI

Le date, il prezzo e le modalità di vendita per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) saranno rese note con successiva comunicazione, in attesa delle determinazioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico.

DIVERSAMENTE ABILI

Le persone diversamente abili possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10 di martedì 17 giugno fino alle 23:59 di mercoledì 18 giugno. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Anche il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 5,00. Coloro che rientreranno nel numero massimo disponibile di tagliandi per i settori dedicati potranno ritirare i biglietti venerdì 20 giugno dalle 18:00 alle 20:00 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ACCREDITI CONI-AIA-FIGC

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di lunedì 16 giugno fino alle 23:59 di martedì 17 giugno. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.