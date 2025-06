Sampdoria-Salernitana, Marino: "Niente calcoli, ora si azzera tutto" Il tecnico granata: "Dobbiamo pensare a noi, abbiamo atteso tanto ma vogliamo tagliare il traguardo"

Pasquale Marino ha presentato Sampdoria-Salernitana da remoto, in collegamento dal ritiro di Genova: “Non sappiamo cosa troveremo domani, come sarà l’approccio, le incognite che avremo noi e la Sampdoria, cercando di gestire le nostre forze, riuscire a sopperire a cali fisici con i cinque cambi. Ho la fortuna di avere una squadra che si è allenata bene nonostante le difficoltà. Negli ultimi giorni, avere un focus ci ha permesso di avere settimane tipo, riprendendo quella che era stato il finale di stagione. Mese di attesa? Sicuramente quello che è successo ci ha procurato amarezza. Eravamo in un buon momento, volevamo giocare, avevamo entusiasmo anche con il supporto di 30mila spettatori, con la carica di poter affrontare il Frosinone. C’è delusione, rabbia. Ora dobbiamo trasformare tutto in energia positiva. Più che pensare alla Sampdoria dobbiamo pensare a noi stessi, fare bene sui concetti di gioco, cercando di mettere in campo anche il precedente e gli errori commessi qualche settimana fa nell’ultimo precedente. Di quella partita abbiamo analizzato alcuni aspetti e ci servirà per capire dove non sbagliare. Sarà un aiuto anche perché era la penultima del campionato. Di certo, non ci snatureremo ma daremo il massimo, cercando di fare partita con equilibrio, gestendo le energie, avendo concentrazione e compattezza”.

“Nessun calcolo legato alla classifica”

Quali sono i fattori da sfruttare? “Abbiamo un esempio lampante dei playoff fra Spezia e Cremonese che ti spinge a non fare calcoli ma soffermandoci solo che domani è solo il primo tempo e dobbiamo farlo bene. Poi al ritorno avremo il nostro pubblico a spingerci. Ora non possiamo fare valutazioni, dobbiamo dare il massimo. Sulla formazione? Abbiamo valutato tante cose in questo mese e poi c’è la fortuna dei cinque cambi che potrà permettere di cambiare fisionomia alla squadra, sicuro che tutti daranno il massimo perché vogliamo dare il massimo”. Infine, il tema nazionali: “C’è chi ha fatto minuti ma tutti hanno ritrovato entusiasmo ed è un fattore positivo. Ora dobbiamo raggiungere questo straordinario obiettivo”.