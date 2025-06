Sampdoria-Salernitana, ecco i convocati di Marino per il play-out di andata Il tecnico punta anche sulla forza del gruppo in vista delle sfide salvezza

Al termine dell’allenamento di rifinitura svolto questa mattina a Novarello, il tecnico della Salernitana, Pasquale Marino ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Per il play-out di andata l'allenatore potrà contrare sull'organico al completo. Non a caso in lista figurano tutti e 27 i calciatori, un modo anche per tenere unito il gruppo in vista della doppia sfida salvezza.

PORTIERI: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 44 Jaroszynski, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 18 Caligara, 72 Girelli, 8 Hrustic, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 70 Tello, 7 Tongya, 98 Zuccon;

ATTACCANTI: 90 Cerri, 9 S. Nwankwo, 99 Raimondo, 31 Verde.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.