LIVE/Play-out| Sampdoria-Salernitana 0-0, la diretta web del match

Sampdoria-Salernitana: la diretta testuale del play-out d'andata

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Vieira, Venuti; Sibilli, Coda. A disposizione: Chiorra, Ghidotti, Bereszynski, Curto, Malanca, Benedetti, Akinsanmiro, Bellemo, Oudin, Ricci, Ioannou, Abiuso, Borini, Paratici, Sekulov. Allenatore: Evani

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Caligara, Tongya; S. Nwankwo. A disposizione: Corriere, Sepe, Bronn, Gentile, Guasone, Jaroszynski, Njoh, Stojanovic, Girelli, Reine-Adelaide, Soriano, Tello, Zuccon, Cerri, Raimondo, Verde. Allenatore: Marino

Arbitro: Aureliano di Bologna - assistenti: Passeri e Orvieto. IV uomo: La Penna. VAR: Fabbri/Avar: Abisso

14' - Ci prova la Sampdoria, rovesciata di De Paoli fuori misura.

13' - Risponde la Salernitana, Hrustic da buona posizione spara alto.

12' - Sampdoria vicinissima al gol: De Paoli serve Sibilli che avora un gran pallone in area e calcia a colpo sicuro, palla a lato di centimetri.

9' - Break della Salernitana: Ruggeri sfonda nell'area blucerchiata, palla a Simy che manca il tempo per la battuta e viene fermato da Vieira.

7' - Primo squillo della gara: Hrustic perde una palla sanguinosa, la Samp arriva al tiro con Sibilli che non inquadra la porta.

1' - Partiti

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Sampdoria-Salernitana, match d'andata dei playout.

IL PRE-GARA. Salernitana e Sampdoria tornano in campo per i play-out salvezza ad oltre un mese dall'ultima sfida ufficiale. La penalizzazione del Brescia e la pubblicazione della nuova classifica ha regalato un mese rovente alle due società. Ma stasera, nonostante le polemiche, il pallone torna a rotolare. Marino riparte dall'undici schierato un mese fa a Cittadella: nel 3-4-2-1 Tongya e Caligara saranno i trequartisti alle spalle di Simy. In mediana conferme per Hrustic e Amatucci con Ghiglione e Corazza sulle corsie esterne. Davanti a Christensen fiducia al trio composto da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili.