Sampdoria-Salernitana, contestazione degli ultras all’esterno del Ferraris Il Direttivo Salerno alza la voce

Sono 450 i cuori granata sugli spalti del Ferraris per supportare la Salernitana per il playout con la Sampdoria. In uno stadio da tutto esaurito, la macchia granata prova a far sentire la sua voce. Fuori dall’impianto di Marassi però si sta consumando un’altra partita: quella del Direttivo Salerno che ha confermato la sua linea di disertare la sfida in Liguria. Avevano annunciato la loro presenza a Genova e così è stato: in tantissimi stanno cantando all’esterno dello stadio per manifestare il proprio dissenso. Verrà ribadito anche venerdì all’Arechi, in una gara che si preannuncia rovente.