Sampdoria-Salernitana 2-0, Marino: "Sconfitta dura ma all'Arechi sarà diverso" Il tecnico granata: "Ora dobbiamo ripartire. Impossibile avere paura, dobbiamo mettere tutto"

Pasquale Marino ha commentato Sampdoria-Salernitana 2-0: "Abbiamo fatto la nostra partita. La Sampdoria doveva vincere a tutti i costi e ha messo maggiore convinzione in campo. Il secondo gol è stato pesantissimo. Non è finita qui e sono sicuro che venerdì saremo un'altra squadra. Purtroppo abbiamo pensato su questa partita e abbiamo sofferto il loro approccio. Abbiamo provato a tenere ma il 2-0 è stato un regalo che ci mette in difficoltà. Non si può tornare indietro, potevamo fare molto meglio ma ora dobbiamo pensare a venerdì.Iervolino? E' sempre stato vicino e sono sicuro che ci sarà anche a Salerno".

"All'Arechi reagiremo"

Ora lo sguardo è proiettato a venerdì, cercando di cambiare passo. "Faremo una partita diversa all'Arechi, mi aspetto una reazione dai calciatori e se lo sono promessi che non si può chiudere così. La Sampdoria ha sfruttato questi playout come una seconda chance e si è visto. I giorni senza calcio li abbiamo accusati ma non è stata una questione di mentalità perchè la società ci è stata sempre vicina. L'apporto del pubblico è stato determinante. Ora dobbiamo provare a ripartire dal finale con equilibrio. Non vogliamo mollare, non meritiamo di retrocedere così. Daremo il massimo. Paura? Non dobbiamo aver paura. Non possiamo più averne. Ora dobbiamo tirare fuori ogni goccia di energia: lo dobbiamo alla società, alla gente che ci sarà all'Arechi e che sono sicuro ci supporterà".