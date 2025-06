Sampdoria-Salernitana 2-0, Evani: "Non abbiamo fatto nulla, venerdì sarà dura" Il tecnico dei blucerchiati: "Vittoria pesantissima ma ora all'Arechi servirà uno sforzo"

Alberico Evani ha commentato Sampdoria-Salernitana 2-0: “Non abbiamo fatto niente. Questa è una vittoria pesantissima ma quello che abbiamo fatto oggi non conta più, soprattutto quando ci sono due scontri diretti. Abbiamo sofferto tanto in queste settimane, ora ci prendiamo questa gioia perchè i ragazzi hanno dato il massimo, hanno dimostrato di poter dare il massimo. La partita? Era un’incognita legata al periodo di inattività, anche su come gestire le tensioni e le energie. Noi siamo stati discretamente bravi perché abbiamo dovuto spendere tanto”. Evani applaude Sibilli: “Ha lavorato tanto per la squadra, a volte per la sua generosità fa fin troppo”.

Lo sguardo è proiettato alla sfida dell’Arechi: “Ci sarà da soffrire. Là ci sarà un'atmosfera tipo la nostra, perché anche loro hanno un grandissimo pubblico, un bello stadio, una squadra forte. Cercheremo di limitare i loro punti di forza. Ora conta recuperare le energie e andarcela a giocare”. Brutta notizia invece sulle condizioni di Cragno: il portiere è out per l'infortunio al tendine d'Achille. Al suo posto ci sarà Ghidotti.