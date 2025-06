Salernitana, attesa per la decisione della Lega: possibile ripresa al Mary Rosy Si valuta il carteggio, possibile decisione in giornata. Intanto si prova a scendere in campo

Ore di riflessione. La Lega B ha ricevuto tutto il carteggio di Salernitana, ospedali, Asl e forze dell’ordine sul caso intossicazione alimentare che ha sorpreso la squadra sul charter di ritorno da Genova. La palla passa ora alla commissione medica interna che dovrà esaminare il tutto. Sul tavolo le diagnosi e le prognosi per i calciatori, sotto osservazione dopo essere stati dimessi dai nosocomi di Salerno e Battipaglia. Al momento però non filtrano sensazioni. Attende indicazioni anche la Sampdoria: la squadra blucerchiata non è partita per il ritiro di Roma, lo farà nella giornata di domani. Anche perché il possibile dirottamento verrà fissato per domenica.

Intanto, questo pomeriggio la squadra si ritroverà al Centro Sportivo Mary Rosy. In realtà, un primo contatto c’era stato anche ieri ma il gruppo si era dato appuntamento anche per testare le proprie condizioni e raccontare l’esperienza di una notte da paura. Lo staff tecnico è ko e non dovrebbe esserci questo pomeriggio alla prima vera seduta post-sconfitta di Marassi. Parte del gruppo che non ha sofferto l’intossicazione alimentare è attesa regolarmente in campo. Domani dovevano esserci le prove generali all’Arechi che sono state però rinviate.