Salernitana-Sampdoria, primo step prevendita da 9mila biglietti Il club intanto comunica anche le modalità di rimborso dopo la riprogrammazione

Salernitana-Sampdoria parte con un dato di 9000 biglietti venduti. La prima fase della prevendita per il playout riprogrammato per la giornata di domenica alle ore 20:30 fa emergere un primo segnale. Nel contempo, il club ha comunicato che, nonostante la variazione di data, i biglietti già acquistati per la partita con precedente data (20 giugno) mantengono validità. Pertanto, non sarà necessario annullare o riemettere un nuovo tagliando e sarà possibile accedere regolarmente all’impianto presentando tali titoli di accesso.

Di contro, chi fosse già munito di biglietto e non potesse più partecipare all’evento a causa dello spostamento, potrà richiedere il rimborso dalle 10:00 di mercoledì 18 giugno 2025 fino alle ore 23:59 di giovedì 19 giugno 2025. Chi ha acquistato presso i punti vendita Ticketone potrà recarsi nella ricevitoria in cui ha effettuato l’acquisto, dove dovrà consegnare il biglietto per ricevere il rimborso in contanti. Chi lo ha fatto online, invece, può inviare una richiesta di rimborso all’indirizzo e-mail ecomm.customerservice@ticketone.it indicando il numero d’ordine dell’acquisto e i dati dell’account con il quale è stata portata a termine l’operazione. La somma sarà in seguito riaccreditata sul conto utilizzato dall’utente per l’acquisto.

Le tre fasi della prevendita dei tagliandi già esposte nei giorni scorsi restano invariate. Terminata la prima fase, dedicata alla vendita libera e ai sottoscrittori di abbonamento 2024/25 con tessera/fidelity car in corso di validità, si ricorda che dalle 15:00 di oggi e fino alle 13:00 di mercoledì 18 giugno partirà la seconda fase, dedicata esclusivamente dedicata ai sottoscrittori di abbonamento 2024/25 caricato su tessera/fidelity card scaduta; in tale lasso di tempo non sarà attiva la vendita libera a tariffa intera, che ripartirà dalle 15:00 di mercoledì 18 giugno fino all’inizio della gara.