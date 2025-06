Salernitana, ripresa a ranghi ridotti: in programma nuovi test medici Intanto la squadra ha ripreso a lavorare nel pomeriggio

La Salernitana prova a voltare pagina. Dopo la delusione per il ko di Genova, si è aggiunta anche la paura per l’intossicazione alimentare che ha sorpreso la squadra nel viaggio di ritorno dalla Liguria. In ventuno sono stati colpiti dal problema di salute che ha destato non poca preoccupazione. Un intoppo che ha gravato ulteriormente sul morale di un ambiente colpito duramente dalla sconfitta con due gol di scarto con la Sampdoria. Per salvarsi, servirà replicare domenica all’Arechi quanto successo a parti invertite appena due giorni fa.

Il rinvio determinato dalla Lega B permette al gruppo granata di poter avere qualche ora in più per provare a ritrovare la condizione migliore. Quasi tutto il gruppo era presente al Centro Sportivo Mary Rosy, con i calciatori colpiti dall’intossicazione alimentari che si sono limitati ad un lavoro in palestra. Segnali di miglioramento anche per lo staff tecnico di Marino che ha raggiunto il quartier generale granata. Domani sono in programma nuovi test medici. Il club non vuole lasciare nulla al caso.