Salernitana, gli ultras gridano: "Due anni da schifo". Nel mirino Iervolino Il Direttivo Salerno ribadisce la propria posizione: "Ci riserviamo il diritto di indignarci"

Non c'è margine di tregua tra la Salernitana e l'ambiente granata. Con una nota social, il Direttivo Salerno grida forte il proprio dissenso contro la situazione attuale: "Forse, finalmente, finisce davvero. Un campionato in cui si è distinta la costante mediocrità della squadra, culminato nel vile agguato della Lega alla nostra passione, giunge stancamente all'ultimo atto. Lo abbiamo seguito tutto, passo passo, fino alla partita col Frosinone, che, per la dabbenaggine di chi comanda il calcio, non ci sarebbe mai stata. E allora basta così.

Accettiamo fino all'ultima critica ci sia stata mossa, come si conviene tra chi intende costruire una comunità e non soltanto demolire l'altrui operato. Tuttavia, faremo come a Genova. Col cuore accanto alla maglia nostra ma fuori dalla Curva Sud: a manifestare lo sdegno per una partita che avrebbero dovuto far giocare per tempo, a testimoniare che la passione e la dignità di un popolo va rispettata, a urlare a chi ancora occupa certe poltrone che Salerno non si piega. Ci riserviamo il diritto di indignarci, di schifarci, di ribellarci all’ingiustizia subita. Entrando, fingendo tutto sia normale, ci condanneremmo poi al silenzio. Perché, se ti adegui allo schifo, se poi va male devi stare solo zitto.

Durissimo sfogo contro Iervolino

Il pensiero finale lo dedichiamo a Danilo lervolino. A lui, alle persone che - siano o meno in organigramma - lo hanno accompagnato nell'esperienza calcistica salernitana. Partita tra gli onori, baciata inizialmente dai risultati, naufragata infine in un mare di incompetenza e soprattutto sciatteria. La promessa iniziale, perlomeno, è stata mantenuta. Il sinallagma, l'unione fisica e spirituale tra la tifoseria e la squadra, di ritorno da Genova, si è finalmente realizzata. Ora sapete cosa proviamo, ora comprendete come ci si senta: SONO DUE ANNI CHE CI FATE VOMITARE. LA SALERNO CHE NON SI PIEGA".