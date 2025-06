Salernitana, seduta all’Arechi: la squadra anticipa il ritiro I calciatori cercano la giusta concentrazione. E Ferrari affiancherà Marino in conferenza

Concentrazione massima. La Salernitana non vuole lasciare nulla al caso e cerca la cura dei dettagli per preparare il playout di ritorno con la Sampdoria. Subito dopo le prove generali svolte all’Arechi, la squadra è salita sul bus sociale per spostarsi in ritiro. Calciatori e staff tecnico hanno infatti deciso di anticipare il ritiro prepartita di ventiquattro ore, cercando la giusta tranquillità alla vigilia di un dentro o fuori che vale tantissimo non solo per il presente ma anche per il futuro della società.

Domani mattina è in programma la rifinitura che scioglierà i dubbi di formazione verso la sfida dell’Arechi. Marino pensa al doppio centravanti con Cerri e Raimondo ma non cancella il 3-4-2-1 con l’inserimento di Verde al posto di Caligara. A dare maggiore peso alla conferenza stampa prepartita, oltre al tecnico Marino, presente anche Gian Marco Ferrari. Il capitano aveva caricato sui social con un proverbiale e mai banale “Fino alla fine”. Ora proverà a guidare la squadra verso la rimonta.