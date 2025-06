Salernitana, Marino vuole sorprendere la Samp: la probabile formazione Il tecnico con ballottaggi in attacco. Servirà equilibrio nella gestione del match

Rovesciare un parziale di 0-2 che sembra una montagna da scalare a mani nude. Dopo aver fatto i conti non solo con il ko di Marassi ma anche con l’intossicazione alimentare che ha destabilizzato il club nel viaggio di ritorno da Genova, per la Salernitana ora è il momento di concentrarsi solo sul campo. Per creare tutte le condizioni favorevoli, la squadra ha chiesto ed ottenuto di anticipare di 24 ore il ritiro prepartita, spostandosi in provincia, a Mercato San Severino, lasciando le polemiche che vibrano forti in città fuori dalle porte del proprio hotel.

Idea cambio modulo

Per Marino c’è la fame di riscattare la bruttissima prova di Marassi. Il 2-0 di Curto è stato un colpo durissimo. Vincere con un gol di scarto sarebbe stato tutt’altra musica. Ora serve sbloccare subito il match ma senza farsi prendere dalla frenesia, perdendo equilibrio e lasciando campo agli avversari. Eppure, per dare maggiore peso al reparto offensivo, il tecnico siciliano è tentato dal ritornare al 3-5-2, con Raimondo che potrebbe far coppia con Cerri dal 1’.

Le altre scelte

Altrimenti, sarà ancora 3-4-2-1 ma con Verde e Tongya ai lati di Cerri, favorito su Simy. In mezzo al campo ancora Hrustic e Amatucci, mentre sulle corsie Corazza deve guardarsi le spalle da Njoh. Confermato a destra Ghiglione. Spera in una chance Bronn, con Ruggeri però favorito per completare il pacchetto arretrato con Lochoshvili e Ferrari a protezione di Christensen.