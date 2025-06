Salernitana-Sampdoria, la conferenza stampa di Marino e Ferrari Le parole di tecnico e capitano alla vigilia del playout di ritorno

La conferenza stampa pre gara di Pasquale Marino e Gianmarco Ferrari.

Una partita importante, sappiamo che dobbiamo riscattare la prestazione dell'andata. Siamo consapevoli che la posta in palio sia altissima. Fuori casa purtroppo il rendimento non è stato all'altezza.

Si deve necessariamente cambiare, con me non abbiamo mai sbagliato due partite di fila. Cadiamo ma sappiamo rialzarci da soli. I forti sono quelli che si rialzano. Questa squadra ha dimostrato di avere valori. Possiamo ribaltare questo risultato, serviranno voglia e intensità.

Non siamo noi a poter giudicare le decisioni che sono state prese, dovremo aver la forza di fare l'impresa e provare a sbagliare il meno possibile.

Cercheremo di mettere in campo chi sta meglio dal punto di vista fisico, cambia poco. Dovremo fare la partita, in casa ne abbiamo sempre fatto più di uno. Abbiamo un altro giorno per riflettere. Probabilmente ci saranno staffette ma questo lo decideremo in corsa.

Abbiamo cercato di archiviare subito la partita di Genova, loro sono arrivati meglio alla partita dal punto di vista psicologico. Una squadra che era retrocessa ha trovato forza anche con la spinta del pubblico.

Noi quando entriamo in campo dovremo essere determinati, l'ambiente deve essere caldo e carico. Dobbiamo essere tutti convinti di farcela. Quando sono arrivato io c'era tanta depressione, l'ambiente non era convinto che potessimo farcela. Noi pensavamo di arrivare alla salvezza con 12 punti ma avrei messo la firma di giocarmi la salvezza in 90 minuti. L'abbiamo costruita in salita, ora il destino è nelle nostre mani. Diamo il tutto per tutto. Ci teniamo a fare bene, nessuno si è messo da parte. Siamo consapevoli e dobbiamo riscattarci con l'aiuto di tutti. Spero che il nostro stadio possa rappresentare quello che è stato per la Sampdoria.

Cercheremo di non essere troppo tesi ma siamo una squadra abbastanza matura, sappiamo che il risultato è importante per tutti. Dovremo fare una grande prestazione.



FERRARI

Sputeremo sangue e faremo di tutto per mantenere la categoria. Sicuramente se faremo le cose come le abbiamo sempre fatte in casa, daremo il massimo fino alla fine.

Io penso che quello che decide tutto sarà la partita di domani, sicuramente non sarà facile ma in casa abbiamo sempre creato tanto. Dovremo essere bravi a capitalizzare, dovremo essere attenti dietro, la base per costruire la partita è lì. Servirà equilibrio.

Una retrocessione cade sulla testa di tutti, ieri abbiamo fatto una riunione tra di noi e ci siamo detti che se qualcuno non se la sentiva poteva farsi da parte. Nessuno ha alzato la mano.

Le palle inattive possono essere determinati, servirà attenzione, dovremo evitare gli errori fatti domenica.

Penso che sia la squadra a dover lanciare un messaggio. I tifosi ci sono sempre stati, noi dovremo approcciare bene e forte la partita. L'ambiente ci aiuterà.

Abbiamo sbagliato partita contro la Sampdoria, ora dobbiamo tirare fuori l'orgoglio e prenderci quello che è mancato a Genova.