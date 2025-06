LIVE-PLAY-OUT | Salernitana-Sampdoria 0-0: la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Sampdoria

Salernitana (3-4-1-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano; Raimondo, Cerri. A disposizione. Sepe, Gentile, Tongya, Simy, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Guasone, Verde, Jaroszynski, Tello, Girelli. Allenatore: Marino

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Vieira, Venuti; Sibilli, Coda. A disposizione. Chiorra, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Oudin, Bereszynski, Malanca, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso. Allenatore: Evani.

ARBITRO: Doveri di Roma 1 - assistenti: Peretti e Colarossi - IV uomo: Marani - VAR: Marini/ Meraviglia.

2' - Inizio aggressivo della Salernitana che prova subito a farsi vedere nell'area di rigore blucerchiata.

1' - Con qualche minuto di ritardo inizia Salernitana-Sampdoria, i granata danno il calcio d'inzio.

Squadre in campo: manca poco al fischio d'inizio di Salernitana-Sampdoria.

IL PRE-GARA. Ultimo atto della stagione di serie B: all'Arechi va in scena il play-out tra la Salernitana e la Sampdoria. Si parte dal 2-0 dell'andata in favore dei liguri. Marino cambia modulo e uomini: nel 3-4-1-2 granata la novità è rappresentata dalla coppia d'attacco formata da Cerri e Raimondo. Torna dal 1' anche Soriano che sarà il trequartista. Davanti a Christensen spazio a Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. In mediana Hrustic e Amatucci sono i centrali con Ghiglione e Corazza sulle corsie esterne.