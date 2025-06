Salernitana-Sampdoria, partita sospesa: tentativo di invasione Polizia in assetto anti-sommossa

Follia all’Arechi. Al 30’ del secondo tempo partita sospesa per motivi di ordine pubblico. Il playout Salernitana-Sampdoria s’instrada nel peggiore dei modi non solo per il risultato ma anche per i momenti di paura. In Curva Sud Siberiano, attimi di grande tensione con gli ultras che hanno provato a sfondare il cancello di protezione per tentare l’invasione di campo. L’intervento dei celerini in assetto anti-sommossa hanno evitato il peggio. Gli ultras hanno lanciato in campo diversi sediolini, divelti dalla Curva Sud Siberiano che hanno obbligato Doveri a sospendere la gara. Anche perché, dal settore Distinti, un ennesimo tentativo riuscito di tentare l’invasione di campo. Da qui, dopo sette minuti, è arrivata la sospensione del match.