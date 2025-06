Salernitana-Sampdoria 0-2, Evani: "Episodi arbitrali? Non me ne sono accorto" Il tecnico: "Avrei voluto finire la partita, vincere alla fine non per gara sospesa"

Alberico Evani ha commentato Salernitana-Sampdoria 0-2, con una vittoria pesantissima che permette ai doriani di raggiungere la permanenza in B: “Dopo la vittoria di domenica scorsa non era facile, contro una squadra forte e in un ambiente caldissimo. I calciatori hanno lavorato benissimo, convinti delle loro potenzialità. Si sono uniti, anche quando non c’era ordine, abbiamo sopperito con il lavoro e il sacrifico di tutti.

Impresa? Quello che è successo prima del mio arrivo non lo commento. Sin dal primo giorno ho avuto la disponibilità di tutti. Ho trovato un gruppo depresso e le paure bloccano, paralizzano pensieri e gambe. Non sono un mago o un santo, sono riuscito però a toccare le corde giuste. Così è venuto fuori un gruppo importante e ci siamo fatti trovare pronto. Dopo Castellammare avevamo organizzati degli allenamenti punitivi, incassando anche offese, ingiurie. Nessuno ha abbandonato la nave. Da allora abbiamo aumentato in tutto: intensità, concentrazione, attenzione.

Episodi arbitrali? Non me ne sono accorto. Mi dispiace che la partita non sia finita. Tempi? La Salernitana avrebbe dovuto giocare comunque questa partita ma anche con il vantaggio del miglior piazzamento. Si doveva giocare comunque, quindi non vedo differenze”.