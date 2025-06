UFFICIALE – Salernitana fuori anche dalla Coppa Italia Frecciarossa I granata saranno impegnati nella competizione continentale di serie C

Non ci sarà posto per la Salernitana nella prossima Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026. La retrocessione in serie C della Bersagliera non permetterà alla squadra granata di poter riempire una casella all’interno del format ideato dalla Lega Serie A negli scorsi anni. In caso di salvezza il club granata avrebbe affrontato lo Spezia, chance invece che capiterà alla Sampdoria. Dopo tredici partecipazioni consecutive si interrompe la lunga militanza del club granata alla competizione nazionale. In quella andata in archivio con il successo del Bologna la squadra granata prima avanzò superando lo Spezia ai rigori e poi venne sconfitta ed eliminata dall’Udinese. Contestualmente per la Salernitana ci sarà però la partecipazione alla prossima Coppa Italia di Serie C.