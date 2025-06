Salernitana, dalla Questura la richiesta per lo spostamento nel girone B L'annuncio dell'ad Maurizio Milan nel corso della conferenza stampa

La Salernitana potrebbe essere dirottata nel girone B di serie C. La notizia è di pochi minuti fa, annunciata dall'amministratore delegato Maurizio Milan. Secondo quanto annunciato dal dirigente granata, la Questura di Salerno "ha inviato una comunicazione" al presidente della serie C Matteo Marani per lo spostamento nel girone B. Il nodo sarebbe l'ordine pubblico, con tanti scontri - almeno 7 - che sarebbero difficili da gestire. Attese novità nei prossimi giorni.