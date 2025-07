Salernitana nel girone B? Il Questore Conticchio: "Preservare la sicurezza" "Valutazione legata all'ordine e alla sicurezza pubblica"

Nel giorno in cui la Figc esclude il Brescia dal calcio professionistico, la Salernitana resta in attesa su un possibile dirottamento nel girone B. Il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio è ritornato sull’argomento: “E’ stata fatta una valutazione in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al termine della quale mi sono determinato a scrivere al Ministero e alla Lega per permettere la modifica di appartenenza di girone per la Salernitana vista la presenza di squadre che non sono favorevoli alle sfide con la squadra granata. Noi abbiamo chiesto e motivato il perché di questa possibilità. Attendiamo fiduciosi”.