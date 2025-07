Salernitana, Ferrari apre il valzer delle punte: Faggiano vuole un reparto super L'italo-argentino sarà il primo di un poker di innesti. Sull'uscio c'è Inglese

“In questo momento sono i calciatori che mi stanno inseguendo. Voglio sbagliare il meno possibile”. Daniele Faggiano non ci gira intorno. La missione “rifondazione Salernitana” ha tanti oneri ma anche gli onori di poter lavorare in una piazza considerata dal neo-tecnico Raffaele “come la Juventus per la serie A”. Proposte, sondaggi esplorativi e soprattutto la volontà di tanti calciatori di poter arrivare a Salerno e imporsi. Al direttore sportivo però il compito di scegliere i profili ideali, “gli uomini ancor prima dei calciatori”.

Si parte dall’attacco

Controcorrente ma allo stesso tempo con la volontà di lanciare subito messaggi chiari, Faggiano ha iniziato a costruire la sua rosa partendo dalle punte. Franco Ferrari è il primo colpo della sua gestione. L’italo-argentino ha superato le dettagliate visite mediche volute dal ds per capire le condizioni del ginocchio, messo ko nella scorsa stagione dalla rottura del legamento crociato. Ferrari è tornato in tempo per dare il suo supporto al Vicenza ma non è bastato per riprendersi la B. La Salernitana gli ha offerto un biennale bruciando la concorrenza. Stesso contratto che nelle prossime ore verrà sottoposto a Roberto Inglese. L’attaccante ha messo in standby Catania e Pescara perché vuole ricongiungersi al suo direttore sportivo. Il weekend sarà decisivo.

Le altre operazioni

La volontà del direttore sportivo è di regalarsi quattro attaccanti in grado di poter coesistere. Ora si va a caccia delle seconde punte. Dal Napoli potrebbe arrivare Sgarbi, calciatore che permetterebbe di portare in dote velocità e strappi. Nel mirino restano Tumminello (Crotone) mentre tra gli svincolati c’è Candellone: servirebbe però un’offerta importante per anticipare la concorrenza.