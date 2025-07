Salernitana, Faggiano scatenato: cinque colpi in chiusura Il direttore sportivo è pronto a sistemare difesa e centrocampo

La Salernitana alza la voce sul mercato. Se per Ferrari c’è già l’ufficialità e per Inglese sono ore cruciali, il club granata vuole regalarsi diversi colpi in tutti i reparti. In difesa, il club campano sta muovendo i passi più importanti: dal Bari è in arrivo il centrale Matino. Dalla Ternana invece è previsto un doppio colpo: se per Casasola si aspetta il via libera nel weekend, ieri Faggiano ha rotto gli indugi e ha virtualmente messo le mani su Capuano. Si proverà anche a chiudere per Redolfi, obiettivo anche del Mantova.

Novità in mezzo al campo. In nottata il club granata ha superato il Pescara per De Boer, centrocampista olandese classe 2006. Raffaele però aspetta l’arrivo di Capomaggio dal suo ex Cerignola, dal quale è prevista anche la possibilità di avere sia Tascone che l’esterno Achik. C’è sempre la candidatura di Francesco Di Tacchio ma il Catania al momento non apre. Faggiano vorrebbe riabbracciare anche Aloi, suo pupillo dai tempi del Trapani. Occhio sulla sinistra: spunta Anastasio, ex talento del Napoli.