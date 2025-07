Salernitana, asse con la Ternana e rinforzi da Padova: la situazione Il ds Faggiano prepara nuovi colpi in tutti i reparti

Weekend rovente. La Salernitana non balla solo sulle punte. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Ferrari e Inglese, il direttore sportivo Daniele Faggiano è pronto ad assestare un nuovo colpo per il reparto offensivo. Contatti febbrili per l’ex Padova Michael Liguori, 26enne esterno d’attacco svincolatosi dai veneti. Il club granata ragiona sulla possibilità di chiudere l’accordo, sfruttando le qualità di un calciatore che potrebbe agire sia da esterno offensivo che da seconda punta. Sempre dai biancoscudati, fari anche sull’esterno Luca Villa, ben 33 partite lo scorso anno con il Padova.

Asse con la Ternana

Contatto in mattinata tra il ds Faggiano e quello umbro Carlo Mammarella. La Salernitana vuole chiudere un poker di colpi dagli umbri: Tiago Casasola è virtualmente un calciatore granata, Marco Capuano è ad un passo per la difesa. In mezzo al campo fari su Kees De Boer e Salvatore Aloi: il primo ragiona sul biennale ma sul calciatore c'è anche il Pescara, il secondo aspetta solo un cenno per dire di sì, legato al ds Faggiano. In difesa, la Salernitana ha praticamente bloccato l’arrivo di Emanuele Matino dal Bari.