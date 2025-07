Salernitana, riecco Casasola! L’asse con la Ternana annovera un altro ex Virtualmente concluso l'affare con l'esterno. Possibili nuovi arrivi dalle Fere

Affare in via di definizione. La Salernitana si appresta a riabbracciare Tiago Casasola. L’esterno italo-argentino è vicinissimo a diventare per la terza volte un calciatore granata. Dopo novantuno presenze condite da undici gol e otto assist, la Salernitana ha trovato l’accordo con la Ternana per il trasferimento di uno degli elementi di spessore per la categoria. Il calciatore sarà in città settimana prossima per le visite mediche di rito e poi la partenza per Cascia.

Non sarà però l’unico rinforzo che la Salernitana ha in mente di strappare alla Ternana. Per la porta è spuntata la suggestione Vannucchi, vecchia conoscenza granata. Servirà però un esborso economico che possa permettere anche di chiudere il pacchetto che comprende il difensore Capuano: la Salernitana vuole stringere per l’esperto stopper che ha chiesto però qualche ora in più di riflessione prima di sciogliere le riserve. Sempre dalla Ternana occhi su Aloi: Faggiano lo rivorrebbe con sé ma intanto stringe per De Boer, svincolatosi proprio dalla Fere.