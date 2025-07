Salernitana, sprint difesa: tre centrali sull’uscio Faggiano asseconda le richieste di Raffaele: per la difesa a tre servono stopper di esperienza

Non solo l’attacco. La Salernitana va a caccia di stopper, calciatori di personalità e fisicità per poter dominare la categoria. In una rosa che sarà rivoluzionata, per Raffaele conterà avere calciatori in grado di saper aggredire, gestire con attenzione la linea a tre immaginata per ripetere il suo 3-5-2. Nei giorni scorsi, la Salernitana ha superato la concorrenza di diverse squadre di C per Matino. Il centrale lascerà il Bari ed è pronto a dire sì ai colori granata. Dalla Ternana invece si aspetta solo il via libera di Capuano, classe 1991 che avrebbe sciolto le riserve dopo aver valutato la possibilità di restare in Umbria.

Questione di contratto ma anche di progetto. Quello che potrebbe convincere il mantovano Redolfi a scegliere la Salernitana e non l’Arezzo in un testa a testa avvincente. Faggiano però tiene nel mirino anche Laezza mentre dall’Avellino al momento arriva un “no” per Enrici.