Salernitana, definito l'arrivo di De Boer. Per l'attacco c'è un nuovo obiettivo L'olandese preferisce i granata al Pescara. Sebastiani (Pescara) esplode: "Giocatore di serie C"

La Salernitana assesta un nuovo colpo anche per la mediana. Il club granata ha virtualmente chiuso l'arrivo del centrocampista olandese Kees De Boer. Svincolato dalla Ternana, il centrocampista ha preferito il biennale presentato dal club granata alle sirene della serie B. Anche il Pescara era interessato al calciatore come ammesso dal patron del Pescara Daniele Sebastiani ai microfoni di TV Sei Pescara: "Ho sentito le parole del presidente del Trapani Antonini in merito a De Boer. Io posso dire che avevo formulato un’offerta vantaggiosa per lui ma ha preferito la Salernitana. Ha preferito la Serie C alla Serie B, debbo dedurre che De Boer è un calciatore di Serie C“.

Il calciatore sarà in città nei prossimi giorni per le visite mediche di rito e firma sul contratto. La Salernitana intanto spinge anche per l'attacco. Dopo Inglese e Ferrari, il club granata ha bloccato Liguori, seconda punta svincolatasi dal Padova. Nelle ultime ore però nuovo tentativo per Artistico: la Salernitana vuole sfruttare la frenata fra Lazio e Spezia per l'arrivo dell'ex Cosenza cercando di regalarsi un super colpo per la categoria.