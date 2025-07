Salernitana, si lavora anche alle cessioni: rescissione con Sambia Dopo l’esperienza in prestito all’Empoli, il francese saluta

Non solo operazioni in entrata. Daniele Faggiano sta provando anche a sfoltire la rosa della Salernitana, piazzando quei calciatori che non rientrano nei piani e che hanno ingaggi pesanti. Il primo a salutare è Junior Sambia: il francese - reduce dal prestito all'Empoli - ha rescisso il contratto che lo legava ai granata.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Junior Sambia.

Il club augura al giocatore le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera", la nota diffusa dalla Salernitana.