UFFICIALE. Salernitana, freccia a sinistra: Luca Villa è granata È reduce dalla vittoria del campionato con il Padova

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il laterale mancino classe 1999 Luca Villa. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Padova e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2027.

Il calciatore lombardo ha mosso i primi passi nel Renate, per poi vivere sei annate da protagonista con la Pergolettese (oltre 200 gare in due stagioni di Serie D e quattro di C). Nell’estate 2023 il passaggio al Padova: in biancoscudato un biennio importante per Villa, culminato l’anno scorso con la cavalcata vincente verso la Serie B.