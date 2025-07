Salernitana, Capomaggio è in ritiro. Faggiano: "Innesto importante" Il ds: “Iervolino ci sta sostenendo su tutto. Arriveranno ancora altri innesti”

Galo Capomaggio è arrivato nel primo pomeriggio nel ritiro di Cascia ed è pronto ad iniziare la sua avventura con la Salernitana. Sciarpetta granata al collo, il trequartista sudamericano ha voluto fortemente questa avventura nella quale ritroverà Pino Raffaele che lo ha allenato a Cerignola.

Un'operazione complessa ed importante di cui ha parlato il ds Daniele Faggiano. "L'arrivo di Galo Capomaggio rappresenta un innesto importante. C'era un discorso in atto da tempo e siamo stati bravi e portarlo a termine con il grande sostegno della proprietà e del dott. Iervolino che sta dimostrando di non tirarsi indietro e grande supporto in tutte le operazioni di mercato, ha detto il ds della Salernitana.

"Il giocatore si aggregherà questo pomeriggio alla squadra a Cascia, il mister lo conosce bene ed è un altro tassello. Ne mancano ancora ma pensiamo ad una cosa per volta, c'è tempo. Ringrazio anche il Cerignola con il suo presidente Grieco e il direttore sportivo Di Toro per la disponibilità mostrata fin dall'inizio dei nostri dialoghi".