De Luca è pronto a presentare il nuovo Arechi: venerdì sarà svelato il plastico Via libera anche alla demolizione delle "cupole" al campo Volpe

La Regione Campania prova ad accelerare l'iter per il restyling dello stadio Arechi e la realizzazione del nuovo stadio Volpe. Dopo aver superato la questione dal punto di vista burocratico, Palazzo Santa Lucia è pronta a svelare il progetto del nuovo impianto. "Venerdì presenteremo il plastico del nuovo stadio Arechi", ha assicurato Vincenzo De Luca a margine di un'iniziativa in città. "Abbiamo avuto il permesso della commissione competente e l'avallo della Soprintendenza per demolire quelle strutture in cemento che abbiamo nello stadio Volpe. Quindi entro luglio iniziano anche i lavori al campo Volpe", le parole del presidente della giunta regionale che ha poi fornito un'altra novità. "Faremo anche il Palatulimieri, stiamo cercando una soluzione per ridurre la capieza del Volpe e realizzare anche il Palatulimieri".