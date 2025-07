Salernitana, trasferte vietate per 4 mesi: il CCSC pronto al ricorso "L'azione di pochi non può ledere la correttezza di un'intera tifoseria"

Il CCSC ha chiesto ufficialmente alla società Salernitana us 1919 il provvedimento del viminale con il quale è stato decretato il divieto di trasferta per quattro mesi alla tifoseria Salernitana. È intenzione del CCSC con il patrocinio del suo staff legale con gli avvocati Oreste Agosto, Massimo Falci e Carlo Balbiani impugnare nelle opportune sedi "l'iniquo provvedimento del ministro Piantedosi lesivo degli interessi diffusi di un intera tifoseria alla partecipazione ed al sostegno della propria squadra del cuore. Un ristretto numero di tifosi che si è reso protagonista della contestazione sfociata nella interruzione della gara contro la Sampdoria, peraltro già individuati e di cui comunque si stigmatizza la condotta, non può ledere la correttezza e compostezza di un'intera tifoseria dimostrata in occasione di numerose trasferte, con presenze sino a quattromila tifosi, che non hanno mai allarme di pubblica sicurezza. È un' ulteriore ingiustizia cui si intende contestare", spiega in una nota il CCSC.