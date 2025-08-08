UFFICIALE - Salernitana, arriva Donnarumma Il portiere arriva dal Torino

La Salernitana ha un nuovo numero uno: Antonio Donnarumma è ufficialmente il nuovo estremo difensore granata. Il portiere classe 1990 ha firmato un contratto annuale con. rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, l’estremo difensore ha giocato in Serie B con Piacenza, Gubbio e Bari. In mezzo alle esperienze vissute in massima serie negli organici di Genoa e ancora Milan (in rossonero anche un’apparizione in Europa League), Donnarumma ha arricchito il suo bagaglio con un’annata nella Super League greca indossando la casacca dell’Asteras Tripoli. Prima dell’ultima stagione al Torino, è stato protagonista di un importante triennio in Serie C a difesa dei pali del Padova tra il 2021 e il 2024 (120 presenze, 48 clean sheet). Con i biancoscudati ha raggiunto sempre i playoff.