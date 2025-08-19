Il tifo granata piange Stefano Federico, morto a 39 anni in un incidente Oggi i funerali nella chiesa di San Marco. L'appello: "Portate vessilli granata"

La Salernitana era una delle grandi passioni di Stefano Federico, il 39enne di Castellabate che domenica ha perso la vita in un tragico incidente in scooter avvenuto sulla via del Mare, nel comune cilentano. Un amore forte, che lo accompagnerà anche nel suo ultimo viaggio terreno. Gli amici di Stefano, infatti, hanno chiesto di colorare di granata la piazza della chiesa di San Marco dove alle 16 sarà allestita la camera ardente e alle 18 saranno celebrati i funerali. In queste ore anche il mondo ultras sta rendendo omaggio al 39enne. A Salerno il gruppo della Nuova Guardia ha affisso uno striscione nel quartiere di Pastena per ricordare il tifoso granata tragicamente scomparso. Anche diverse pagine dedicate al mondo ultras stanno onorando Stefano, un giovane stimato e benvoluto da tutti e la cui scomparsa ha lasciato un gran vuoto.