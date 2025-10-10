Salernitana, è addio con Petrachi: risolto il contratto con l'ex ds Chiuso con anticipo il contratto in scadenza il prossimo giugno

Un addio prima del tempo. La Salernitana si divide anche legalmente da Gianluca Petrachi. L'ex direttore sportivo, architetto dell'organico in estate per il campionato di serie B, non è più legato al club granata. La Salernitana lo aveva sollevato dal proprio incarico nello scorso gennaio, dopo il ko esterno di Catanzaro. Al suo posto fu scelto Marco Valentini. Ora è arrivata anche la risoluzione consensuale, come comunicato dal club con una nota stampa: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Gianluca Petrachi, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026. Ringraziandolo per il lavoro svolto nei mesi di incarico da direttore sportivo della prima squadra nello scorso campionato, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali".