Catania-Salernitana, Raffaele: "Sfida importante ma non decisiva, gruppo sereno" Le parole del tecnico al sito ufficiale del club: "Servirà attenzione e concentrazione"

"Ci aspetta una gara importante, il gruppo è sereno". Giuseppe Raffaele è carico per il suo ritorno al passato. Catania-Salernitana sarà un match determinante ma non decisivo per il campionato della Bersagliera: "Il Catania è una squadra costruita per fare bene e non lo scopriamo certo oggi - le parole al sito ufficiale del club -. Ci aspetta una partita importante, di quelle che tutti vorrebbero giocare anche per la cornice di pubblico. Dispiace che non ci saranno i nostri tifosi ad accompagnarci ma ci porteremo dietro il grandissimo calore che giorno dopo giorno in città ci trasferiscono. È ancora presto per dire se sarà una gara decisiva oppure no, del resto siamo arrivati appena alla decima giornata, a nemmeno un terzo del campionato.

Certamente sarà una bella partita e tutti vorranno dare il meglio in campo. Dovremo stare molto attenti ad ogni minimo particolare e correre pochi rischi, come fatto nell’ultimo turno a Monopoli. In settimana abbiamo lavorato con grande concentrazione, serenità e compattezza, perché il gruppo è fondamentale. Sono sicuro che tutti i ragazzi che chiamerò in causa domani si faranno trovare pronti”.