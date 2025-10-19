LIVE | Catania-Salernitana 2-0, la diretta web del match

LIVE CATANIA-SALERNITANA 2-0
Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Di Tacchio (20' st Corbari), Quaini (13' st Aloi), Donnarumma; Cicerelli (20' st D'Ausilio), Lunetta (28' st Jimenez); Forte (28' st Rolfini). A disposizione: Bethers, Allegretto, Stoppa, Coco, Caturano, Quiroz, Forti, Pieraccini. Allenatore: Toscano
Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Coppolaro (35' st Quirini), Golemic, Anastasio (25' st Matino); Ubani (8' st Achik), Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris (25' st Knezovic); Ferrari (25' st Liguori), Inglese. A disposizione: Brancolini, Varone, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Raffaele
Arbitro: Poli di Verona - assistenti: Russo/Di Meo. IV uomo: Ramondino. FVS: Chichi
RETI: 38' pt Cicerelli (C), 12' st Forte (C)
NOTE. Ammoniti: Capomaggio (S), Di Tacchio (C), Quaini (C). Angoli: 3-1. Recupero: 2' pt
36' - Catania pericoloso: tiro di D'Ausilio respinto da Donnarumma, la palla arriva a Rolfini che calcia in spaccata ma sull'esterno della rete.
35' - Esce Coppolaro entra Quirini.
31' - Angolo dalla destra di D'Ausilio, colpo di testa di Rolfini che non inquadra la porta.
28' - Doppio cambio per il Catania: escono Forte e Lunetta, entrano Rolfini e Jimenez.
25' - Triplo cambio per la Salernitana: escono Anastasio, Ferrari e Ferraris, entrano Matino, Liguori e Knezovic.
22' - Grande giocata di Capomaggio che tenta l'imbucata per Inglese, Casasola salva in angolo.
21' - Subito pericoloso D'Ausilio: cross dalla sinistra di Donnarumma per l'ex Avellino che controlla e colpisce di testa ma senza inquadrare la porta.
20' - Doppio cambio per il Catania: escono Cicerelli e Di Tacchio, entrano D'Ausilio e Corbari.
18' - Ci prova la Salernitana, tiro dalla distanza di Villa che costringe Dini alla parata in tuffo.
14' - Cross dalla trequarti di Tascone per Inglese che prova a girarla di testa ma senza inquadrare la porta.
13' - Cambio nel Catania: esce Quaini, entra Aloi.
12' - GOL CATANIA - Errore difensivo della Salernitana, Golemic sbaglia l'intervento e lancia a rete Forte che a tu per tu con Donnarumma trova il 2-0.
8' - Cambio nella Salernitana: esce Ubani entra Achik.
7' - Brutta entrata di Quaini su Ferraris: giallo per il calciatore del Catania.
6' - Catania ancora pericoloso: Ubani perde palla e favorisce la ripartenza di Donnarumma, l'esterno del Catania entra in area, salta un giocatore e appoggia per Lunetta che viene fermato da Tascone.
1' - Catania subito pericoloso: Lunetta va via in campo aperto, entra in area e calcia, Donnarumma respinge, la palla arriva di nuovo al calciatore del Catania che la rimette al centro ma il portiere granata anticipa Forte.
1' - Si riparte.
SECONDO TEMPO
47' - Duplice fischio: si va al riposo con il Catania avanti sulla Salernitana.
45' - 2' di recupero.
41' - Prova a rispondere la Salernitana con Ferrari che calcia dai 25 metri, palla a lato.
38' - GOL CATANIA - Eurogol di Cicerelli che beffa Donnarumma con una super-punizione dai trenta metri, la palla sbatte sotto la traversa e s'insacca.
37' - Resta a terra Tascone dopo un contrasto con Di Tacchio.
32' - Grande azione della Salernitana: Tascone serve Inglese che di tacco "apparecchia" per Ferraris, il tiro del trequartista viene bloccato da Dini. E' il primo tiro in porta del match.
30' - Imbucata di Villa per Inglese che sbaglia il controllo e agevola la difesa rossoblu. Sprecata una buona occasione dalla Salernitana.
26' - Azione insistita della Salernitana, Villa crossa dalla sinistra, la difesa etnea libera sui piedi di Tascone che dal limite non inquadra la porta.
22' - Punizione battuta bene da Anastasio ma la palla sbatte sulla testa di Inglese e termina sul fondo.
21' - Di Tacchio ferma fallosamente Inglese al limite dell'area: punizione e giallo per il centrocampista etneo.
17' - Ancora un errore di Ubani che spiana la strada alla ripartenza di Cicerelli, l'ex granata avanza e calcia ma non inquadra la porta.
15' - Ubani perde un brutto pallone sull'out di destra, la palla arriva a Forte che tenta la conclusione da posizione defilata, palla sull'esterno della rete.
12' - Brutta entrata di Capomaggio su Di Tacchio: ammonizione per il centrocampista granata.
7' - Intervento difensivo di Capomaggio che, con esperienza, blocca un tentativo di Cicerelli.
1' Inizia il match