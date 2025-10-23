Salernitana, sorriso Frascatore: rientra in gruppo Il difensore disponibile per il derby con la Casertana. Restano in dubbio due big

Una buona notizia per Giuseppe Raffaele nella marcia verso Salernitana-Casertana. Il club granata ha annunciato il rientro in gruppo di Paolo Frascatore, fermato nelle scorse settimane da un fastidioso trauma al ginocchio. Un problema che aveva limitato il braccetto mancino, costretto ad una sosta ai box piuttosto lunga e che gli avevano costretto a saltare le sfide con Monopoli e Catania. Ora il rientro, con la possibilità di poter insidiare Anastasio nel ruolo da titolare in difesa.

Continuano invece a lavorare a parte sia Roberto Inglese che Eddy Cabianca. Più chance per il difensore di strappare una convocazione, mentre per la punta bisogna smaltire il duro colpo contusivo-distorsivo rimediato a Catania e che avevano fatto temere il peggio. Ancora out anche Kees De Boer.