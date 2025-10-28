Lutto Salernitana, si è spento Carlo Ricchetti Il calciatore sconfitto da un male incurabile

Il popolo della Salernitana dice addio a Carlo Ricchetti. L'esterno, segreto dei successi granata tra il 1993 e il 1998, si è spento questa mattina, sconfitto da un male incurabile. Il "Re del taglio", protagonista negli d'oro della Salernitana prima dell'inizio del nuovo millennio, dice addio all'età di 55 anni.

Il Ricordo della Salernitana

La proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 piangono la prematura scomparsa di Carlo Ricchetti e partecipano all’immenso dolore della moglie Antonella, dei figli, di tutta la famiglia e dei tanti compagni di squadra con il cavalluccio sul petto nelle 157 partite disputate tra il 1993 e il 1998.

Uomo mite, buono e riservato fuori dal campo e campionissimo sul terreno di gioco, Ricchetti ha segnato anche 25 gol con la casacca della Salernitana, conquistando una promozione in Serie B nel 1994 e in Serie A nel 1998, entrambe da protagonista assoluto. Per lui anche un’esperienza da allenatore nel settore giovanile nella stagione 2005/06. Ha proseguito la sua carriera da tecnico negli staff dei suoi ex compagni di squadra alla Salernitana, Roberto Breda e Mirko Cudini.