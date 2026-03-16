Salernitana, Rufini attende i granata…dal parquet di basket Il numero uno di Olidata alla Virtus Arena per una serata 'speciale'

Ore caldissime. La Salernitana aspetta di conoscere quello che sarà il proprio futuro. Danilo Iervolino è pronto al passaggio di consegne. L’imprenditore di Palma Campania ha aperto nelle scorse settimane alla possibilità di un addio. Cristiano Rufini ha affondato il colpo, strappando l’accordo, con formule e cifre lontanissime dalle iniziali richieste di Iervolino per disfarsi del club. In questa settimana è attesa la firma in uno studio notarile romano, elemento fondamentale per completare l’iter dopo il passaggio effettuato anche con la Figc.

In attesa dell’Arechi, spazio al basket

Olidata continuerà però il suo impegno nel mondo del basket. Dallo scorso anno, la società impegnata nel campo della cybersecurity, è title sponsor della Virtus Bologna, con un accordo da cinque milioni di euro. Ieri la Virtus Arena ha ospitato l’Olidata Day, una serata pensata per celebrare la partnership con la Virtus e rendere ancora più intensa l’esperienza di vivere insieme il basket. “Perché questa collaborazione non è soltanto un logo sulla maglia: è l’incontro tra innovazione e passione, tra tecnologia e tradizione sportiva, tra chi lavora ogni giorno per costruire il futuro e chi sostiene con orgoglio i colori bianconeri”, si leggeva nella nota prepartita. Rufini ha partecipato alla serata e ha premiato Marco Belinelli, Ambra Angiolini, Jury Chechi e Claudia Gerini, alcuni dei nomi. Prima il basket e poi la Salernitana: serata di stelle in attesa della Bersagliera.

Fonte foto: profilo social Olidata