Salernitana, è febbre granata: sold-out il settore ospiti per Latina Polverizzati i 1500 tagliandi per la sfida del Francioni. Il club spera in nuove scorte

Sono bastate poche ore per polverizzare i 1500 tagliandi per il settore ospiti di Latina. Il popolo della Salernitana fa sentire tutto il suo amore e la sua fame per il ritorno in trasferta. Dopo il semaforo verde del Viminale per ridurre il blocco alla possibilità per i supporters granata di tornare a girare per lo stivale vestendo il granata, è stata immediata la risposta: ricevitorie prese d’assalto e ticket finiti. La vendita online, prevista da questa mattina, non partirà nemmeno. Per i non residenti a Salerno ci sarà la possibilità di potersi fiondare sui posti a disposizione in altri settori del Francioni.

Una dimostrazione d'amore speciale. La Salernitana aspetterà di capire se ci sarà la possibilità di poter avere nuove scorte di biglietti e permettere a nuove centinaia di tifosi di poter sostenere la squadra al Francioni. Servirà un lavoro di raccordo fra autorità e Latina, oggi impegnato in casa per la sfida di Coppa Italia serie C con il Perugia.