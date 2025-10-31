Latina-Salernitana, i tifosi sperano in nuovi biglietti: la richiesta del club

Prima Latina-Perugia, terminata solo ai calci di rigori, poi la testa alla Salernitana. Il tour de force stagionale che ha visto protagonisti i pontini nelle ultime ore si lega a doppio filo anche le autorità e con la gestione dell’ordine pubblico della sfida del Francioni. Dopo aver messo alle spalle l’impegno di Coppa Italia ora c’è da preparare il piano di accoglienza per il popolo della Salernitana, pronto ad invadere in massa Latina per continuare a sognare la serie B.
Polverizzati i circa 1500 tagliandi per il settore ospiti e con la possibilità per i supporters non residenti a Salerno di poter acquistare il proprio titolo anche nelle altre fette di stadio, la richiesta di poter partecipare alla prima trasferta stagionale si fa sempre più forte. La Salernitana ha informalmente sondato la società nerazzurra per un'eventuale disponibilità ad autorizzare la vendita di una nuova scorta di biglietti in altri settori del Francioni per i supporters granata. Argomento di discussione in giornata per il Gos, dopo il via libera alla trasferta arrivato mercoledì mattina. I tifosi aspettano, la Salernitana spera in un nuovo via libera.