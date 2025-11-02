LIVE | Latina-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Latina-Salernitana

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Calabrese, Parodi; Pace, Ciko, Pellitteri, Riccardi, Ercolano; Fasan, Parigi. A disposizione: Iosa, Basti, Porro, Scravaglieri, Ekuban, Catasus. Di Giovannantonio, Hergheligiu, Farneti, Vona, Regonesi, De Ciancio, De Marchi, Pannitteri, Quieto. Allenatore: Bruno

SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Achik, Tascone, Varone (1' st Di Vico), Villa; Liguori (1' st 1' st Ferrari), Ferraris; Inglese. A disposizione: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Quirini, Cabianca, Frascatore, Knezovic, Iervolino, Ubani, Boncori. Allenatore: Raffaele

ARBITRO: Ramondino di Palermo - assistenti: Pandolfo e Roncari. IV uomo: Manzo. FVS: Cecchi

NOTE. Angoli: 3-1. Recupero: 1' pt

8' - Imbucata di Ferraris per Ferrari che controlla ma non riesce a calciare a rete.

6' - Incredibile palla gol per la Salernitana: cross di Tascone per Ferrari che da due passi schiaccia di testa fuori.

5' - Ottimo spunto di Di Vico che trova in area Ferrari, il tiro del numero 10 viene deviato in angolo.

2' - Subito Salernitana pericolosa: Tascone ruba palla ed entra in area, palla al centro per Ferrari che manca di secondi l'appuntamento con il tap-in.

1' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Varone e Liguori, entrano Di VIco e Ferrari.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo con Latina e Salernitana sullo 0-0.

45' - Mancino di Pace dal limite, Donnarumma blocca.

45' - 1' di recupero.

42' - La Salernitana si fa vedere per la prima volta dalle parti di Mastrantonio: tiro a giro di Achik che si perde alto sulla traversa.

31' - Ci prova Riccardi che avanza palla al piede e calcia, Donnarumma blocca.

30' - Golemic recupera palla e prova a far ripartire la Salernitana ma il suo suggerimento per Inglese è fuori misura.

17' - Erroraccio di Tascone in fase di impostazione, ne approfitta il Latina che arriva al tiro con Ciko, tiro deviato in angolo da Anastasio che salva i granata.

13' - Risponde la Salernitana. Traversone di Villa per Inglese, si salva la difesa pontina.

12' - Latina pericoloso: Pace entra in area e tenta la conclusione di sinistro, palla sull'esterno della rete.

10' - Ritmi molto bassi al "Francioni": fase di studio tra le due squadre.

4' - Brivido per il Latina: Inglese va in pressione su Mastrantonio, il rinvio del portiere sbatte sull'attaccante e si perde alto.

1' - Fischio d'inizio: il Latina gioca il primo pallone del match.

Minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo Ricchetti.

IL PRE-GARA. La Salernitana scende in campo a Latina per cercare di allungare in testa alla classifica del campionato di serie C. Raffaele conferma il 3-4-2-1 ma schiera interpreti offensivi. Achik sarà l'esterno destro di centrocampo con Varone e Tascone al centro e Villa sull'out mancino. Davanti a Donnarumma conferme per Matino, Golemic ed Anastasio. Davanti Liguori e Ferraris giocheranno alle spalle di Inglese. Al seguito dei granata oltre 2500 tifosi che per la prima volta in stagione potranno seguire il cavalluccio marino lontano dall'Arechi.