Salernitana-Crotone, da martedì la prevendita: info e costi Confermate le tariffe. Restrizioni per i tifosi ospiti.

Via alla corsa ai tagliandi. La prevendita di Salernitana-Crotone inizierà alle 10:00 di domani, martedì 4 novembre, da quando saranno acquistabili i tagliandi per assistere al posticipo di lunedì sera alle ore 20:30. I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale ed online. Il botteghino 1 dello stadio Arechi, inoltre, sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 20:00. La vendita per i settori locali è vietata ai residenti in Calabria, eccezion fatta per i possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919.

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) è libera per i residenti della regione Calabria. Per coloro che risiedono al di fuori della regione Calabria, invece, è obbligatorio il possesso di fidelity card del Crotone. I biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita al botteghino nel giorno gara: la prevendita per la Curva Nord inferiore terminerà inderogabilmente domenica 9 novembre alle 19:00.

Prezzi*

Intero Donna/Over 65 U14** Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 35 + € 3,00 prev. € 22 + € 3,00 prev. € 15 + € 2,00 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 22 + € 3,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. Tribuna Azzurra € 18 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev. Distinti € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev. € 5 + € 2,00 prev. Curva Sud € 8 + € 2,00 prev. — € 5 + € 2,00 prev. Curva Nord inf. (settore ospiti) € 8 + € 2,00 prev. — —

*escluse commissioni di servizio.

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Omaggi Under 14

Per questa partita la società ha deciso di concedere l’ingresso gratuito a tutti gli under 14 nel settore distinti fino ad esaurimento scorte. Al fine di ricevere il tagliando omaggio, va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14@ussalernitana1919.it a partire dalle 10:00 di martedì 4 novembre fino alle 23:59 di giovedì 6 novembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per ciascun minore vi è l’obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale del minore. Solo le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Diversamente abili

Le persone diversamente abili possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di mercoledì 5 novembre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 6 novembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 17:30 alle 20:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C., al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando copia della tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificando l’indirizzo e-mail sul quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di martedì 4 novembre fino alle 23:59 di mercoledì 5 novembre. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.