Salernitana-Crotone, fischia Drigo di Portogruaro Nessun precedente con i granata

Salernitana-Crotone, posticipo della 13esima giornata in programma lunedì sera alle ore 20:30, sarà diretto da Mattia Drigo della sezione di Portogruaro. Gli assistenti saranno Manuel Marchese e Pio Carlo Cataneo, rispettivamente delle sezione di Pavia e Foggia. Il quarto uomo sarà Domenico Castellone di Napoli. Operatore Fvs Giuseppe Romaniello di Napoli. Nessun precedente fra Drigo e la Salernitana mentre il Crotone non ha mai vinto, fermo a due incroci con un pareggio e un ko.