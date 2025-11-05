Salernitana, al Mary Rosy l’abbraccio con i tifosi: il programma Dalle ore 16:30 il quartier generale apre i cancelli ai supporters

Prima la seduta di ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo per ricaricare le pile e mettere nel mirino il posticipo di lunedì sera con il Crotone, poi l’abbraccio della gente. La Salernitana ritorna a calcare i cancelli del Centro Sportivo Mary Rosy ma lo fa in un pomeriggio speciale. Al termine della seduta di allenamento, orientativamente alle 16:30 come comunicato dal club, il piazzale del quartier generale del club granata aprirà le porte al termine della seduta pomeridiana di allenamento della prima squadra al fine di consentire ai tifosi di incontrare i calciatori per foto ed autografi.

Si tratta del primo “Meet & Greet” organizzato dal club nel centro sportivo Mary Rosy. Come si legge nella nota pubblicata sui canali ufficiali, “la società si impegnerà ad accrescere i momenti di incontro con gli appassionati, certa della massima collaborazione e comprensione dei propri sostenitori. Tutto ciò con l’obiettivo di tutelare gli stessi tifosi e consentire loro di trascorrere del tempo con i propri beniamini in serenità e sicurezza, evitando il disagio di sostare all’esterno della struttura”.